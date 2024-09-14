«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
Ілон Маск навзав "фашистами" уряд Австралії через закон про соцмережі
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей

Ворог атакував чотири райони Харківщини.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія впродовж доби завдала ударів по Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Ізюмському району Харківщини. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Над ранок 14 вересня ворог скинув КАБ на Холодногірський район Харкова. Влучання КАБ зафіксовано по території будівництва житлового комплексу, без постраждалих. 

У Богодухівському районі ворог вдарив по смт Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном постраждала 30-річна жінка. Внаслідок повторного обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. 

У с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік. В с. Дворічна внаслідок обстрілу постраждав чоловік 47 років.

Внаслідок влучання «Іскандера» у Куп'янську зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік. 

У с. Лісне Харківського району внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 500м.кв. та лісова підстилка на площі 1 га.

У с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 6,6га. Постраждав 67-річний чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies