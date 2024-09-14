Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей

Російська армія впродовж доби завдала ударів по Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Ізюмському району Харківщини.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Над ранок 14 вересня ворог скинув КАБ на Холодногірський район Харкова. Влучання КАБ зафіксовано по території будівництва житлового комплексу, без постраждалих.

У Богодухівському районі ворог вдарив по смт Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном постраждала 30-річна жінка. Внаслідок повторного обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік. В с. Дворічна внаслідок обстрілу постраждав чоловік 47 років.

Внаслідок влучання «Іскандера» у Куп'янську зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік.

У с. Лісне Харківського району внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 500м.кв. та лісова підстилка на площі 1 га.

У с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 6,6га. Постраждав 67-річний чоловік.