За добу армія РФ понад 300 разів била по Зопаріжжю з різних видів озброєння

Упродовж доби російські загарбники 317 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили авіаудари по Новоандріївці. 195 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 5 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине та Малинівку. 115 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Внаслідок артбострілу Малої Токмачки 13 вересня осколкові поранення лівого плеча отримала 67-річна жінка.