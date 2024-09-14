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У Києві зафіксовано падіння уламків безпілотників

Внаслідок обстрілу БПЛА потерпілих чи руйнувань попередньо немає.

У Києві зафіксовано падіння уламків безпілотників
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Столиця зазнала атаки ударних безпілотників: кілька дронів проривалися до столиці зі східного напрямку. 

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, в Оболонському районі уламки збитого силами ППО "шахеда" впали на території комунального підприємства. Екстрені служби вирушили на місце, проте до пожежі інцидент не призвів.

Про падіння уламків на межі міста та області також розповіли у Київській міській військовій адміністрації. На щастя, це сталося поза житловою забудовою, тож інформації про руйнування чи постраждалих попередньо не надходило.

Станом на 3:00 атака "шахедами" триває, загроза для Києва та низки північних та південих регіонів зберігається. Про роботу ППО також повідомляли в Одесі та Чорноморську. 

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