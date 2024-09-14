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МАГАТЕ досі не має повного доступу до всіх об’єктів ЗАЕС

Співробітники МАГАТЕ продовжують чути звуки військових дій поблизу деяких об’єктів.

МАГАТЕ досі не має повного доступу до всіх об’єктів ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні залишається нестабільною через війну з Росією, при цьому співробітники МАГАТЕ продовжують чути звуки військових дій поблизу деяких об’єктів.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) команда МАГАТЕ попросила та отримала доступ до транспортного цеху за чотири кілометри від станції. Перед тим з'явилася інформація про атаку безпілотника там 7 вересня.

Співробітники МАГАТЕ помітили пробоїну в одному даху та дві вантажівки, які зазнали легких ударів. Водночас вони не виявили жодних пошкоджень, пов’язаних з ядерною безпекою.

Також команда МАГАТЕ провела обхід електричних і контрольно-вимірювальних приміщень реакторного блоку №4, а також турбінних залів блоків 1 і 2. 

Водночас доступ до західної частини турбінних залів знову не був наданий.

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Крім того, представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня, а також заплановані аварійні навчання наступного тижня. 

В свою чергу, групи МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС і Чорнобильському майданчику, повідомили, що попри повітряні нальоти РФ ядерна безпека підтримується.

Зокрема, на Південно-Українській АЕС 5 і 12 вересня команда МАГАТЕ чула безпілотники та стрілянину, і їй було наказано сховатися. 

Цього тижня МАГАТЕ здійснило перший візит на електричну підстанцію в Україні в рамках своєї роботи з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки. 

На майданчику команда МАГАТЕ помітила пошкодження, зазнані раніше, але відзначила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

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