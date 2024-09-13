Сьогодні в Україну з російського полону повернулась Леніє Умерова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого ще 49 українців і українок повернулись додому. Серед них цивільні, воїни ЗСУ, прикордонники, Національна гвардія, зокрема захисники й захисниці “Азовсталі”, також двоє поліцейських.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Серед цивільних наших людей – Леніє Умерова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернуто й Героя України, військового медика Віктора Івчука. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Всім, хто залучений і чия робота все це забезпечує: Збройним Силам, ГУР, СБУ, керівнику Офісу, омбудсмену. Дякую! Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок”, - зазначив президент України.

Він додав, що сьогодні почав роботу щорічний форум Ялтинської європейської стратегії, і для України важливо, щоб наші аргументи щодо далекобійної зброї та всієї оборонної співпраці з партнерами були почуті.

Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви та Польщі та із головою Мюнхенської безпекової конференції, а також з Майком Помпео, колишнім держсекретарем США. Також на форумі відбулась зустріч президента із Борисом Джонсоном, міністром оборони Данії та Майклом Дугласом.

“Щойно була доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова. Доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський. Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію. Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях”, - підкреслив голова держави.