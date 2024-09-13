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Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині постраждали троє людей

Ворог продовжує терор Дніпропетровської області.

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині постраждали троє людей
Фото: Сергій Лисак

Через російські атаки по Нікопольському району Дніпропетровщини простраждали троє мирних жителів. У Нікополі постраждала 54-річна жінка, у Марганці – жінка та чоловік  63 і 60 років. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожі атаки у Нікополі 54-річна постраждала. Ще двоє – у Марганці. Жінка та чоловік – 63 і 60 років", – ідеться у повідомленні. 

Через обстріли в Нікополі побиті шість багатоквартирних будинків та п'ять приватні. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач. 

У Марганецькій громаді пошкоджені мережі. Також там серед потрощеного підприємство, чотири оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є у гаражному кооперативі.  

У Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка. 

Загалом цілили росіяни по Нікопольщині двадцять разів. Важкою артилерією та дронами-камікадзе. Скинули й боєприпас з БпЛА.

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