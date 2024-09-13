Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині постраждали троє людей

Через російські атаки по Нікопольському району Дніпропетровщини простраждали троє мирних жителів. У Нікополі постраждала 54-річна жінка, у Марганці – жінка та чоловік 63 і 60 років.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожі атаки у Нікополі 54-річна постраждала. Ще двоє – у Марганці. Жінка та чоловік – 63 і 60 років", – ідеться у повідомленні.

Через обстріли в Нікополі побиті шість багатоквартирних будинків та п'ять приватні. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені мережі. Також там серед потрощеного підприємство, чотири оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є у гаражному кооперативі.

У Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка.

Загалом цілили росіяни по Нікопольщині двадцять разів. Важкою артилерією та дронами-камікадзе. Скинули й боєприпас з БпЛА.