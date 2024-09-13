​Естонська розвідка: Росія не має особливо успіху у контрнаступі на Курщині і не зменшує атаки на Донеччині

Російські війська розпочали контрнаступ у Курській області РФ, але без особливого успіху. При цьому активність наступальних дій на Донеччині не знижується.

Про це повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

За його словами, Росія, як і раніше, утримує ініціативу на оперативному рівні, організовуючи тактичні наступальні дії з основним акцентом на Донеччині. Найбільш напружена ситуація, як і раніше, спостерігається на Покровському напрямку, де фіксують майже третину боїв.

Щодо Курської області, то за останніми даними, там ворог сконцентрував групу сил, яка сформована переважно з повітряно-десантних військ та підрозділів морської піхоти. Також сюди перекинули деякі підрозділи з Херсонщини.

У бік Покровська та за 40 кілометрів на південь від міста, в районі населеного пункту Курахове, Росія всередині цього тижня також розпочала активніші наступальні дії із застосуванням бронетехніки, повідомив Ківісельг.

"На цьому напрямку українцям вдалося знищити або пошкодити близько 50% бойової техніки. Тобто в атаці брало участь близько 50 одиниць техніки, з них українцям вдалося знищити майже 25. Активність РФ на цьому напрямку зросла, але суттєвого прогресу досягнуто не було", - наголосив полковник.