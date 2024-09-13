Завдання цих установок додатково насичувати річку розчиненим киснем, який бере участь у зменшенні концентрації забрудненої речовини.

На Десні у цілодобовому режимі запрацювали аераційні установки, повідомляє Держводагентство.

Зазначається, що на річці Десна на території Київщини у цілодобовому режимі запрацювали три аераційні установки.

Завдання цих установок додатково насичувати річку розчиненим киснем, який бере участь у зменшенні концентрації забрудненої речовини та сприяє мінімізації наслідків забруднення, яке рухається Десною в напрямку Київщини.

Ще таких чотири установки успішно працюють на Десні у Чернігівській області.

Розчинений кисень у воді сприяє пришвидшенню процесів окислення органічної речовини, яка є забруднювачем.

Додатковий кисень від аерації підвищить самоочисну властивість річки, знизить концентрацію забруднення та допоможе рибі перебути критичний період.

Також зазначається, що забезпечення функціонування аераційних установок водогосподарськими організаціями зберігатиметься цілодобово до стабілізації ситуації на річці.