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Держводагентство заявило, що забруднення Сейму та Десни не хімічне, а органічне

Напередодні мер Вишгорода заявив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Держводагентство заявило, що забруднення Сейму та Десни не хімічне, а органічне
Михайло Янчук
Фото: скріншот

Голова Держводагентства Михайло Янчук в ефірі телемарафону заявив, що забруднення Сейму та Десни не хімічне, а органічне, повідомляє РБК-Україна.

"Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна", – сказав він.

За його словами, на сьогодні силами Держводагентства, відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції проводиться постійний щоденний моніторинг якості води річок Сейм та Десна.

"Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано. Це органічне забруднення", – повідомив Янчук.

Голова Держводагентства заявив, що зараз акумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації, із залученням науковців, додаткових експертів. Триває напрацювання для ліквідації цього забруднення.

"Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків", – пояснив чиновник.

Напередодні мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Зі свого боку Київська ОВА спростувала цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області не виявлено.

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