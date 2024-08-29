​Associated Press: завод у США на половину збільшив виробництво 155-мм снарядів для України

З початку повномасштабного вторгнення Росії США відправили в Україну вже понад три мільйони 155-мм артилерійських снарядів.

Завод боєприпасів у Пенсильванії на 50% збільшив свої потужності, аби охопити потреби України в артилерійських снарядах. Тепер завод щомісяця виробляє 36 тисяч снарядів замість 24 тисяч, як це було раніше.

Про це повідомляє Associated Press.

Журналісти поспілкувалися із керівництвом оборонного заводу, і ті повідомили, що три нові виробничі лінії перебувають у стадії розробки, що дасть змогу підприємству випускати ще більше критично важливих снарядів. Аби збільшити потужності цього підприємства та модернізувати його, американський уряд інвестував 400 млн доларів

"Зараз ми зосереджені на 155-мм снарядах. Ми дуже старанно працюємо, щоб гарантувати досягнення мети, встановленої Пентагоном", – зазначив представник керівника підприємства Річард Хансен.

За даними уряду, США відправили в Україну вже понад три мільйони 155-мм артилерійських снарядів з моменту вторгнення Росії 2022-го.