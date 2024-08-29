Росія уночі і вранці атакувала українців чотирма ракетами і 74 БпЛА

У ніч на 29 серпня ППО України збила дві керовані ракети та 60 ударних БпЛА. Російська армія атакувала українців трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей, а також із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюють.

74 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" ворог випустив з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Микола Олещук у Telegram

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей", – повідомив він.