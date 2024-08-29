За добу відбулося майже 200 бойових зіткнень із окупантами. Майже третина – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень, майже третина з них – на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку ворог провів дві атаки. Бої точилися в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Колісниківки і Синьківки.

"На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки", – сказав речник.

На Сіверському напрямку оборонці відбили п'ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам'янського.

На Краматорському українська армія відбила 11 спроб росіян прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки.

21 раз окупанти намагалися просунутися вперед на Торецькому напрямку. Бої точилися в районі населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк і, найактивніше, біля Нелипівки. По Торецьку завдали семи ударів 13 КАБ.

На Покровському захисники відбили 66 атак окупантів, понад половину з них – у районі Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка, Костянтинівка, де росіяни 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському росіяни провели шість спроб захопити українські позиції біля Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також ворог атакував з боку Миківського.

На Оріхівському відбили дві ворожі атаки в районі Роботиного і Новоданилівки.

"Минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари з застосуванням п'яти ракет", – повідомив речник.

Також ворог завдав 79 авіаційних ударів, зокрема, скинувши 96 керованих бомб. Крім цього, Росія провела понад 4000 обстрілів, зокрема 139 – з реактивних систем залпового вогню.