На тимчасово окупованій Херсонщині дітей змушують писати листи загарбникам, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської області, росіяни змушують дітей писати листи загарбникам.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“В школах Херсонської області діти будуть писати листи на перших уроках під наглядом вчителів. Фактично примусова акція буде відбуватись під диктування вчителів й відмовитись від участі не стане можливим без подальших санкцій”, - йдеться у повідомленні.

Написані таким чином листи мають передати російським військовим. Це буде зроблено під виглядом “добровільної ініціативи”, і весь процес будуть висвітлювати російські пропагандисти, вважають у Центрі нацспротиву.