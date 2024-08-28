В Гаазі розпочнуться слухання по суті з приводу порушення РФ морської конвенції ООН

Україна подала цей позов ще в 2016 році.

Палац миру в Гаазі, де засідає Постійна палата Міжнародного третейського суду

Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі повідомила про початок слухань по суті за позовом України від 2016 року. У цій справі Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС.

Слухання відбудеться з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року.

"Під час слухань будуть розглянуті питання по суті, а також питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися", – йдеться у повідомленні.

Першою із вступним словом 23 вересня виступить Україна, після неї виступатимуть представники Росії.

Слово Росії нададуть вже 5 жовтня. Виступи як України, так і Росії, триватимуть до 20 хвилин і будуть відкриті для громадськості.

14 вересня 2016 року Україна подала окремий позов проти РФ за порушення країною-окупантом Конвенції ООН з морського права 1982 року. У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу, де був створений арбітраж, 19 лютого 2018 року Україна надала свої докази.

Раніше в МЗС України заявляли, що мають намір домагатися визначення статусу Керченської протоки як міжнародної.

У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав РФ звільнити українських моряків і судна, затримані в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Проте російська сторона заявила, що цей трибунал не має юрисдикції для розгляду керченського інциденту, і тому не брала участі в розгляді справи і не висловлювала готовність виконувати розпорядження суду.