​Відключення електроенергії в четвер застосовуватимуть протягом доби в усіх регіонах

НЕК "Укренерго" планує в четвер, 29 серпня, застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Із графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.