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​Відключення електроенергії в четвер застосовуватимуть протягом доби в усіх регіонах

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

​Відключення електроенергії в четвер застосовуватимуть протягом доби в усіх регіонах
Фото: Lb.ua

НЕК "Укренерго" планує в четвер, 29 серпня, застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Із графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

  • Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом - застосувало графіки. 
  • Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".
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