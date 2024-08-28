​Відключення електроенергії в четвер застосовуватимуть протягом доби в усіх регіонах

НЕК "Укренерго" планує в четвер, 29 серпня, застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів протягом усієї доби.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Із графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом - застосувало графіки.
- Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".