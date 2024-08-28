​Загрози прориву греблі Київської ГЕС та підтоплення територій немає, - Укргідроенерго

Однак, оцінити всі технічні наслідки і термін, який необхідний для усунення пошкоджень поки неможливо.

Загрози прориву греблі Київської гідроелектростанції та підтоплення територій немає.

Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він поінформував, що станом на 28 серпня на Київській ГЕС триває розбір завалів. Оцінити всі технічні наслідки і термін, який необхідний для усунення пошкоджень поки неможливо.

"Під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав, адже всі співробітники ГЕС чітко дотримуються безпекових заходів і на момент атаки перебували в укриттях", - наголосив Сирота.

Він також розповів, що на сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень. По станціях з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів. Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.

Ключове завдання компанії - максимально відновити втрачені потужності до початку осінньо-зимового періоду. Однак відновлення наразі вимагає як фінансового і людського ресурсу, так і часу, оскільки на станціях компанії обладнання нелінійне і потребує тривалого часу для виготовлення.

"Укргідроенерго втратило більше 40% генерації. Проте гідрогенерація продовжує забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями на скільки наразі це можливо", - додав Сирота.