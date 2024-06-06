"Укргідроенерго" втратило майже 45% потужностей через російські обстріли

Росіяни випустили 118 ракет по гідроелектростанціях з початку повномасштабного вторгнення.

Від початку повномасштабного вторгнення ПрАТ "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій через постійні обстріли росіян.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі "Суспільного", пише Укрінформ.

"Ми втратили близько 45% генерації. Ми практично втратили ДніпроГЕС", — заявив Сирота.

Ворог випустив 118 ракет на українськігідроелектростанції. При цьому, за оцінкою очільника компанії, реакція міжнародної спільноти на ці удари була надто млявою.

Через підрив Каховського гідровузла збитки сягнули 2,5 млрд євро, а загальні збитки від російських атак - понад 3 мільярди євро.