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​Укрзалізниця запускає додатковий двоповерховий поїзд сполученням Київ - Львів

Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова та по понеділках, четвергах та суботах - зі Львова до Києва.

​Укрзалізниця запускає додатковий двоповерховий поїзд сполученням Київ - Львів
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ -Львів.

Про це повідомила пресслужба УЗ. 

Двоповерховий електропоїзд Skoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. 

Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10.

Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс - 10 червня).

Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові. 

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