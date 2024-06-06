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ВАКС визнав винуватими 2 осіб у справі щодо заволодіння 21,5 млн грн “Укрзалізниці”

Обвинувачені отримали по 1 року умовно, оскільки пішли на угоду зі слідством. Вирок ще може бути оскаржено.

ВАКС визнав винуватими 2 осіб у справі щодо заволодіння 21,5 млн грн “Укрзалізниці”
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У середу, 5 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості у справі щодо заволодіння коштами АТ «Укразалізниця» у сумі 21,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ВАКС. За інформацією «Слово і діло», йдеться про колишню директорку ТОВ «Інкомм» Надію Богдан та ексфінансового директора ТОВ «Союз-Енерго» Дмитра Цівуна.

За умовами угоди, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість в інкримінованих їм злочинах, частково відшкодували спричинену їх діями шкоду у розмірі 10,7 млн гривень, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок АТ «Укрзалізниця» та зобов’язались відшкодувати решту шкоди, протягом 30 робочих днів після набрання законної сили вироком.

Колишнього працівника приватного підприємства визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Екскерівницю суб’єкта господарювання визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кожному із засуджених призначено покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в юридичних особах приватного права, на строк один рік один місяць, зі штрафом одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Із урахуванням вимог ч. 2, ч. 4 ст. 75 КК України, обох засуджених звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки шість місяців із випробуванням строком на один рік один місяць та покладено обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Видання “Слово і діло” зазначає, що раніше у справі обвинувачували п'ятьох осіб: Надію Богдан, Дмитра Цівуна, Андрія Степаненка, Євгена Хорощака й Романа Кравчука. За версією слідства колишній директор «Укрзалізничпостача» Хорощак, його ексзаступник Кравчук, керівник відділу верхньої будови колії «Укрзалізничпостача» Степаненко нібито за попередньою змовою з директоркою ТОВ «Інкомм» Богдан та фінансовим директором ТОВ «Союз-Енерго» Цівуном у квітні-листопаді 2015 року здійснили закупівлі метизної продукції для потреб держпідприємства за завищеними цінами, чим завдали збитків державному підприємству в особливо великому розмірі.

У цій же справі також підозрюють українського бізнесмена Олексія Біленького, який, за даними слідства, є бенефіціаром групи компаній «Інкомм». Наразі він переховується в Болгарії, а в Україні його планують судити заочно також у ВАКС.

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