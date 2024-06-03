Суд за позовом Мін'юсту заборонив рух коштів на рахунках партії "Наш край"

Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом міністерства юстиції заблокував рух коштів на рахунках партії "Наш край".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту та в ухвалі суду.

"Ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.05.2024 у справі № П/857/6/24 забезпечено позов Міністерства юстиції про заборону діяльності політичної партії "НАШ КРАЙ", – зазначили у міністерстві.

В ухвалі суду йдеться про заходи забезпечення позову шляхом заборони "Приватбанку", "Ощадбанку", "Державному ощадному банку України", "Мегабанку", АБ "Південний", "Банку Восток", "Укргазбанку" вчиняти дії за рахунками, спрямовані на проведення видаткових операцій за будь-якими платіжними інструментами до вирішення справи по суті.

"Ухвала в частині вжиття заходів забезпечення адміністративного позову підлягає негайному виконанню. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання", – додали у суді.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду в складі колегії Касаційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її оприлюднення.

Що відомо про партію "Наш край"