За ексзаступника голови ОП Смирнова внесли заставу

Із 2020 по 2022 роки посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн гривень, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.