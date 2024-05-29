За ексзаступника голови ОП Смирнова внесли заставу

За колишнього заступника керівника Офісу президента Єрмака, Андрія Смирнова, внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.
Про це повідомила “Українська правда” з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесю Чемерис.
"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - повідомила речниця ВАКС.
Справа Смирнова
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Із 2020 по 2022 роки посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн гривень, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
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Для приховання цього Смирнов оформив майно на друга й брата, при цьому залишив за собою право на користування, повідомило НАБУ.
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Смирнов отримав підозру 22 травня.
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28 травня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступникові глави ОП Андрію Смирнову. Застава становить 10 млн гривень. Строк дії обов'язків, покладених на Смирнова – до 28 липня.