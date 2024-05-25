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Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Українська і аргентинська делегації
Фото: Офіс президента

Аргентина планує долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

Про це повідомили в Офісі президента.

Українська делегація на чолі з уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук. 

У складі української делегації також були двоє українських підлітків, яких вдалося повернути з російського полону. Радниця – уповноважена Президента України Дарʼя Герасимчук закликала політичних лідерів Аргентини долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до складу якої увійшли вже 36 країн.

Аргентинська сторона запевнила, що опрацьовує можливість найближчим часом приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Проєкт декларації щодо долучення аргентинські парламентарі вже винесли на розгляд вищого законодавчого органу.

На зустрічах також говорили про план Bring Kids Back UA, який охоплює всі аспекти розв’язання питань щодо викрадення росіянами українських дітей та повернення їх додому.

  • Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу на початку лютого цього року. Коаліція фокусуватиметьсяється на депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах. 
  • Наприкінці квітня Японія стала 36-ю країною, яка долучилася до коаліції.
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