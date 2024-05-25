Фортифікації та дронові війська: у Польщі зміцнюють східний кордон

У Польщі анонсували найбільше в історії зміцнення східного кордону країни, а також створення нового виду військ – безпілотних.

Про таке заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час церемонії присяги солдатів та святкування 11-ї Малопольської бригади територіальної оборони в Лимановій, пише RMF24.

"Це буде балтійська лінія в поєднанні з країнами Балтії: Литвою, Латвією та Естонією. Це буде найбільша в історії операція зі зміцнення нашої безпеки на східному кордоні", – зазначив глава польського Міноборони.

Він додав, що йдеться про фортифікаційні споруди та, насамперед, найсучасніше обладнання. Також анонсував створення "армії безпілотників".

"Ми збираємо війська безпілотників. Безпілотні, повітряні, наземні, надводні та підводні кораблі будуть присутні в кожному підрозділі та кожному роді Збройних Сил. Системи боротьби з безпілотниками, системи спостереження та радіолокаційні системи будуть особливо зосереджені на східній частині нашої країни", – заявив Косіняк-Камиш.

Також виділять додаткові ресурси, спрямовані на боротьбу з гібридними атаками.

"Два мільярди злотих , які ми виділяємо на цю мету, призначені для посилення безпеки солдатів Війська Польського в заходах, які здійснюються проти диверсійних дій проти польської держави, включно з атаками в кіберпросторі", – зауважив міністр і анонсував, що стратегію будівництва укріплень в рамках проєкту "Щит Схід" буде оголошено в понеділок.