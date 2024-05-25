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У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів

Значна кількість консерваторів не збираються претендувати на повернення у парламент нового скликання.

У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після оголошення дати виборів до парламенту має проблему з кадрами: все більше і більше його колег-консерваторів повідомляють про те, що не балотуватимуться на новий термін.

За інформацією Reuters, станом на п'ятницю вже 78 депутатів зробили публічну заяву, що не мають наміру претендувати на місце у наступному скликанні. Навіть у 1997 році перед провалом консерваторів на виборах це число було меншим. Для порівняння, перед виборами 2017 року кар'єру парламентаря завершили лише 12 консерваторів, а у 2019-ому таких знайшлося 32. 

У кулуарах партії прямо говорять про те, що політики просто не хочуть витрачати зусилля на кампанію, в якій на чинну владу чекає неминуча поразка, а потім ще й працювати в опозиції. 

Натомість в уряді Сунака роблять вигляд, що у такому "демарші" немає нічого незвичного. Міністр оборони Грант Шаппс узагалі прив'язав рекордну кількість тих, хто йде з парламенту, до того простого факту, що консерватори "мають більше депутатів, тому і більше змін".

  • За новий склад парламенту піддані британської корони голосуватимуть 4 липня.
  • Для консерваторів ці вибори стануть електоральною катастрофою: деякі опитування дають лейбористам перевагу аж у 30%. 
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