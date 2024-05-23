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У Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ

Його затримали у центрі Лондона співробітники поліції з контртерористичного підрозділу.

У Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ
Поліція Лондона, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Контртерористична поліція Лондона арештувала 64-річного громадянина Великої Британії Говарда Майкла Філіпса за звинуваченнями в сприянні російській розвідці.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що чоловіка арештували в центрі Лондона. Йому оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".

Філіпса заарештували згідно з новими повноваженнями Закону про національну безпеку, згідно із яким людей можна затримувати без ордера, якщо поліція "обґрунтовано" підозрює, що вони причетні "до діяльності іншої держави, що становить загрозу".

Поліція не розголошує подробиць щодо діяльності, якою затриманий начебто  займався. Проте уточнили, що загрози для широкої громадськості не існує.

Обвинувачення охоплює дії, які можна охарактеризувати як "суттєву допомогу іноземній розвідці у здійсненні діяльності, пов'язаної з Великою Британією".

Затримання шпигунів РФ

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