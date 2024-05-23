Нідерланди із партнерами анонсували 175 млн євро на техніку для України

Міжнародний фонд з підтримки України оголосив виділення Україні 175 млн євро на техніку.

За співфінансування Нідерландів Міжнародний фонд із підтримки України закупить для нашої держави техніки на 175 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х (Twitter) написала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд підтримки України оголосив про закупівлю техніки на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів", – йдеться у її дописі.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 23, 2024

Міжнародний фонд підтримки України є додатковим механізмом фінансування для нашої держави. Його очолює Міноборони Британії.

До виконавчого органу входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Загалом за участі Ісландії, Австралії та Нової Зеландії до фонду надійшло більш як мільярд євро.