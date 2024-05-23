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Нідерланди із партнерами анонсували 175 млн євро на техніку для України

Міжнародний фонд з підтримки України оголосив виділення Україні 175 млн євро на техніку. 

Нідерланди із партнерами анонсували 175 млн євро на техніку для України
Кайса Оллонгрен

За співфінансування Нідерландів Міжнародний фонд із підтримки України закупить для нашої держави техніки на 175 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х (Twitter) написала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд підтримки України оголосив про закупівлю техніки на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів", – йдеться у її дописі. 

Міжнародний фонд підтримки України є додатковим механізмом фінансування для нашої держави. Його очолює Міноборони Британії. 

До виконавчого органу входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Загалом за участі  Ісландії, Австралії та Нової Зеландії до фонду надійшло більш як мільярд євро. 

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