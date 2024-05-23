У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС

Польща розглядає питання щодо можливого збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною, але жодних рішень з цього приводу поки що не прийнято.
Про це розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.
Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського і голови МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.
“Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає”,- зазначив Вронський. Він додав, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.
Вронський розповів, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.
"Так, спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети", - пояснив речник МЗС.
При цьому він підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив він.
Як повідомлялося, президент Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли би збивати російські ракети на території західної України, зокрема - зі своїх літаків.
"Польські літаки піднімаються і не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Так. Чи це наступ? Напад країни НАТО? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може підірвати газосховище, з якого газ іде до натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голови цивільних громадян країни-члена НАТО. Вони їх захищають? Так. А збивати ракету, коли вона буде на території Польщі, вже може бути пізно", - сказав він в інтерв'ю Reuters.
Голова ЗС Кулеба заявив, що союзники Києва мають повне право збивати зі своєї території російські ракети, що пролітають над Україною.
Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич також нещодавно заявляв, що Польща спільно із союзниками по НАТО могли б збивати над територією України російські ракети. Але для цього необхідними є політичні рішення на рівні Альянсу. Він припустив, що такі рішення можуть бути прийняті на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні.
Російські ракети в повітряному просторі Польщі
- 15 листопада 2022 Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару з початку вторгнення по Україні. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів. Пізніше в Польщі заявили, що ракета була українською.
- У квітні 2023 в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою. 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023-му ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула там близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.
- Під час чергової повітряної атаки 24 березня 2024 Росія спрямувала більшу частину ракет на захід України. Зокрема, ворог цілив в енергооб'єкти Львівщини. Одна ракета залетіла на територію Польщі і пробула там 39 секунд. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.