Король Чарльз ІІІ скасував усі заходи після оголошення дати виборів

Суверен не відволікатиме своїх підданих від проведення перевиборчої кампанії.

Після надання згоди на розпуск парламенту та проведення загальних виборів 4 липня король Великої Британії Чарльз ІІІ вирішив скасувати заплановані на найближчий час публічні заходи за своєї участі.

Як пише BBC, монарх відмовився від поїздки до благодійної організації, яка опікується сім'ями за межею бідності, що була в його графіку на цей тиждень. У Букінгемському палаці "не хочуть відволікати підданих від передвиборчої кампанії".

Попри це, Чарльз буде присутнім на державних урочистостях з нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії. Також королівська родина проводитиме традиційні прийоми у палацовому саду.

Невідомою поки є доля державного візиту делегації з Японії, яку король мав прийняти у червні. Цим питанням займатиметься міністерство закордонних справ.