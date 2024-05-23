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Ніккі Гейлі заявила, що голосуватиме за Трампа

Колишня суперниця мільярдера віддає йому перевагу над чинним президентом.

Ніккі Гейлі заявила, що голосуватиме за Трампа
Ніккі Гейлі

Експосол США в ООН Ніккі Гейлі, яка змагалася за номінацію на президентські вибори від Республіканської партії, під час виступу в інституті Гудзона визнала, що у листопаді голосуватиме за Дональда Трампа.

Як пише The Hill, політикиня має до майбутнього глави держави низку вимог: це має бути "той, хто підтримуватиме союзників США та змусить ворогів відповідати за свої дії, захистить кордони країни, боротиметься за капіталізм та свободу і розумітиме, що потрібно зменшувати державний борг".

За словами Гейлі, Трамп не є ідеальним кандидатом для того, щоб виконати усі ці пункти. Але президентство Джо Байдена вона назвала "катастрофою", тож віддає перевагу республіканцю.

Гейлі також зазначила, що з боку Трампа "було б розумно дослухатися до мільйонів людей, які голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не вважати, що їхні голоси і так йому належать".

    

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