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Байден не вважає, що армія Ізраїлю вчиняє геноцид у смузі Гази

Байден наголосив, що Ізраїль став жертвою нападу бойовиків ХАМАС на півдні Ізраїлю 7 жовтня.

Байден не вважає, що армія Ізраїлю вчиняє геноцид у смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден рішуче виступив на захист Ізраїлю, заявивши, що ізраїльські сили не вчиняють геноциду у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Газі, відкидаючи критику з боку пропалестинських протестувальників, повідомляє Reuters. 

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми це відкидаємо", – сказав Байден під час заходу на честь Місяця єврейської спадщини Америки в Білому домі.

Байден стикався з протестами під час багатьох своїх заходів по всій країні з боку пропалестинських захисників, які називали його “геноцидним Джо” за його непохитну підтримку Ізраїлю.

У своєму виступі на заході в Білому домі Байден наголосив, що Ізраїль став жертвою нападу бойовиків ХАМАС на півдні Ізраїлю 7 жовтня, які вбили 1200 людей і взяли сотні заручників.

Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є «залізною».

“Ми підтримуємо Ізраїль, щоб знищити (лідера ХАМАС) Сінвара та решту різників ХАМАС. Ми хочемо, щоб ХАМАС був переможений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося”, – сказав він.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут щодо звільнення хворих, літніх і поранених заручників, які все ще утримуються бойовиками, але Байден пообіцяв не полишати спроби домогтися їх звільнення.

Байден також закликав до негайного припинення вогню в Газі, про що він повторив у своїй вступній промові в коледжі Морхаус у неділю.

Президент США також засудив позицію прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони країни за ймовірні військові злочини.

Прокурор МКС також видав ордер на арешт лідера ХАМАС Сінвара та двох інших лідерів ХАМАС.

Останніми місяцями Байден зіткнувся зі зростаючим політичним тиском з боку власної партії через його політику щодо Гази, оскільки, за даними Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість загиблих серед палестинців перевищила 35 000 осіб, а облога Ізраїлю створила жахливі гуманітарні умови на цій териоторії.

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