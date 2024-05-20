Антон Кориневич: «Спецтрибунал — єдиний механізм, який може покарати вище політичне та військове керівництво Росії»

Спецтрибунал щодо злочину агресії — єдиний механізм притягнути до відповідальності й покарати представників вищого політичного та військового керівництва Росії за планування, початок і ведення агресивної війни проти України. Про це під час дискусії про варіанти покарання Росі ї в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

Фото: Макс Требухов Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич

Спецтрибунал щодо Росії створюють, щоб закрити правову прогалину, зазначає Антон Кориневич. Окрім того, це завдання має дуже важливі політичні й історичні аналогії, додає він.

«Востаннє, коли міжнародна спільнота судила найвищих представників політично-військового керівництва держави-агресора, це були міжнародні військові трибунали в Нюрнберзі й Токіо. Якщо в 45 році цивілізована міжнародна спільнота знайшла правові відповіді, як притягнути до відповідальності злочинців, то, відповідно, і ми можемо. Цей спеціальний трибунал потрібно створити», — упевнений представник МЗС.

Завдання ускладнене тим, наголошує Кориневич, що йдеться про інституцію, якої не існувало майже 80 років — замало прецедентів і практики. Але Україна покликана їх створити.

«Усі трибунали, про які ми говорили, ніколи зі злочином агресії не працювали. Тому важливо створити дійсно успішний кейс і розвинути цей трибунал. Дуже важливо, що рух цим треком — це не тільки дискусії, не тільки розмови, а вже й конкретна робота, конкретні результати, які ми сьогодні можемо відчути», — каже посол з особливих доручень МЗС.

За його словами, з липня 2023 року в Гаазі працює Міжнародний центр з кримінального переслідування зі злочину агресії проти України (ICPA).

«Це перша міжнародна ініціатива розслідування злочину агресії після Другої світової війни. І сьогодні в Гаазі на базі Євроюсту щомісяця збираються понад 20 прокурорів і слідчих з декількох держав світу, у тому числі з України, зі США, з Польщі, країн Балтії, опрацьовують спільну рамку розслідування злочину агресії.

Це нам дає сподівання на те, що центр напрацює матеріали, які не можна втратити й слід використати в суді. Тобто ми сказали «А», і нам треба сказати «Б» — нам потрібен трибунал, суд, де ми це зможемо використати», — зазначає Кориневич.

Він підкреслює, що зусилля України у спробах притягнути Росію до відповідальності підтримують 40+ держав.

«У нас є Core Group — 40 держав, декілька міжнародних організацій, які зустрічалися минулого тижня у Вільнюсі, і ми вже бачимо рамку, як можна створити трибунал... Тепер важливо наповнити це все правовим змістом. Напрацювати основу — проєкт статуту трибуналу, який буде задовольняти нас як громадян України в прагненні відповідальності і який у тому числі підтримують наші ключові міжнародні партнери», — розповідає посол МЗС.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Два роки Україна працює з міжнародними партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, і має успіхи та проміжні результати, ще раз підкреслює Антон Кориневич. «І про це важливо говорити», — додає.

«Спеціальний трибунал — неодмінна ланка в усіх цих процесах... Ідеологічно нам потрібен орган, який ухвалить рішення про незаконність, неправомірність російської війни проти України як такої», — відзначає він.

«Ви знаєте, в історії є дуже хороша аналогія. 13 січня 1942 року в Лондоні, в Сент-Джеймському палаці зібралися держави, уряди яких працювали в екзилі в Британії. І вони уклали Сент-Джеймську декларацію про відповідальність за воєнні злочини держав і всіх їхніх очільників. Тоді пролунало, що потрібно створити суд, трибунал, який судитиме злочинців.

Тож, по-перше, я впевнений, що цей трибунал можна створити ще під час війни. По-друге, і це важливіше, працювати в цьому напрямку треба сьогодні. Тому що ми маємо бути готові до дня X. Коли день X настане, у нас має бути все повністю готове запустити механізм», — резюмував посол з особливих доручень МЗС.