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Зеленський: наступ росіян на Харківщині може бути лише першою хвилею

Наступ РФ може складатися з кількох хвиль.

Зеленський: наступ росіян на Харківщині може бути лише першою хвилею
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP у п’ятницю попередив, що Росія може посилити свій наступ, а активізація штурмових дій на півночі Харківської області може бути "лише першою хвилею".

Володимир Зеленський зазначив, що наступ Росії може складатися з кількох хвиль, була перша хвиля в Харківській області. І додав, що ситуація на Харківщині наразі "контрольована", але "не стабілізована".

Президент зазначив, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. 

"Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їхня перевага", — сказав він.

Однак Володимир Зеленський  не вважає це великим успіхом для Росії.

Щодо Харкова, то він вважає, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко". Водночас, за його словами, "якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки".

Він також зазначив, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку наступу".

Але він підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість на цьому напрямку, вони будуть тиснути", — сказав він.

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