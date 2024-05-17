Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент

“Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають”, – сказав він.

Якщо коротко – ні, не хочуть. На думку українського президента , союзники хочуть, щоб Україна перемогла, але так, щоб Росія не програла.

Увечері 16 травня Володимир Зеленський зустрівся з представниками українських та іноземних медіа. У дворі Офісу президента він декілька годин розповідав про новини з фронту та причини прориву ворогом лінії оборони Харківської області, майбутній Саміт миру, можливі формати переговорів з Росією та те, чи хочуть українські союзники поразки агресора.

Переговори з Росією

Президент України вважає, що російському керманичу Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть Китай йому скаже: поясни захоплення територій.

“Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави. На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід з цієї ситуації. Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що – куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", – сказав він.

Фото: ОПУ Президент Зеленський під час спілкування зі ЗМІ

При цьому союзники не штовхають Україну на переговори з окупантами, але загалом у світі така атмосфера є.

“І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива – Саміт миру”, – сказав він.

Саміт у Швейцарії

Президент покладає великі надії на Саміті миру, що відбудеться в Бюрґенштоці (Швейцарія) у червні. І ставить для нього основні цілі: в підсумковому комюніке має йтися про енергетичну безпеку для України (зокрема ядерну, а, як відомо найбільша європейська АЕС, Запорізька, захоплена ворогом ще на початку повномасштабної війни), про вільне судноплавство та про обмін полоненими і звільнення українських дітей.

Вільне судноплавство убезпечить мешканців Одеси та півдня загалом, оскільки Росія гатить по портах та іншій інфраструктурі. Енергетична безпека дозволить спрогнозувати наступну зиму і загалом є інтересом всього світу. Важливість визволення українців з полону та повернення дітей додому пояснень не потребує.

Якщо в заході візьме участь "серйозна кількість країн" і буде відповідне комюніке, то це буде нашою дипломатичною перевагою, вважає президент. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із пунктів комюніке. Президент сказав, що тоді вже цей план давати представникам Росії, як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з агресором.Саме тому важливо, аби учасниками було багато країн, а не дві, щоб росіяни не могли вчинити так, як із зерновим коридором.

Фото: ОПУ Президент Зеленський під час спілкування зі ЗМІ

Президент підкреслив, що перед тим, як говорити з Росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.

Наступ росіян на Харківську область

Ворог зміг прорвати оборону через брак ППО. Далекобійна зброя Росії дала їй можливість з відстані обстрілювати авіабомбами і артилерією. Позначилася також і затримка з наданням допомоги тривалістю у вісім місяців. Але ворог зумів подолати лише першу лінію оборони, а до потужніших другої і третьої – не дійшов. Найглибша точка просування росіян – 10 кілометрів, а на деяких ділянках просування не було взагалі.

“До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів. Вовчанськ – їх ціль, зрозуміло. Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована”, – сказав президент.

Удари по російській території – для захисту, а не наступу

“Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження. І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин”, – сказав Зеленський.

Вперше за роки немає браку артилерійських боєприпасів

“Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини. Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів”, – сказав він.

Причини візиту держсекретаря США

Ентоні Блінкен привіз обіцянку пакету допомоги на $2 мільярди доларів, пропозиції від США щодо гарантій безпеки і інформацію про ППО: в яких країнах є необхідні установки та як їх можна отримати.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен

Для вступу до ЄС і НАТО Україна зробила все, що могла

Далі – справа за політикою.

“Тобто інструментально і операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали”, – пояснив президент.

Фото: ОПУ Президент Зеленський під час спілкування зі ЗМІ

Кадрові зміни

Будуть продовжуватися, зокрема в уряді, де на чолі двох міністерств стоять в.о. Це Мінінфраструктури та міністерство агрополітики.

“Ми говорили про це з Прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати”, – сказав Зеленський.

Олімпійське перемир'я

“У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія”, – прокоментував президент України пропозицію французького колеги домовитися з Росією.

Іноземні війська в Україні – як інструктори

“Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть в Польщу. А потім – співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це у Францію. Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні”, – вважає він.