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Зеленський і Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Також лідери обох держав міркують над тим, як протидіяти атакам Росії на газову інфраструктуру на заході України.

Зеленський і Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомив Зеленський за підсумками переговорів із Туском 16 травня.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - розповів глава держави.

Президент наголосив, що одна із цілей Росії зараз – це газова інфраструктура на заході України. "Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - підкреслив глава держави.

  • У січні 2024 року Туск, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що Польща приєдналася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.
  • Зеленський на зустрічі з польським прем'єром сказав, що польська сторона висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між державами.
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