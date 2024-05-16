Зеленський і Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомив Зеленський за підсумками переговорів із Туском 16 травня.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - розповів глава держави.
Президент наголосив, що одна із цілей Росії зараз – це газова інфраструктура на заході України. "Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - підкреслив глава держави.
- У січні 2024 року Туск, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що Польща приєдналася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.
- Зеленський на зустрічі з польським прем'єром сказав, що польська сторона висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між державами.