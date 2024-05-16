Зеленський і Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом безпекової угоди

Також лідери обох держав міркують над тим, як протидіяти атакам Росії на газову інфраструктуру на заході України.

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомив Зеленський за підсумками переговорів із Туском 16 травня.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - розповів глава держави.

Президент наголосив, що одна із цілей Росії зараз – це газова інфраструктура на заході України. "Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - підкреслив глава держави.