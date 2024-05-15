Захисникам негайно потрібні дрони, – терміновий збір на БПЛА від "Української команди"

«Українська команда» негайно збирає на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Друзі, зараз надзвичайно важка ситуація по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, на Краматорському та Покровському напрямках. Є загроза наступу на Суми. «Українська команда» вже відправила велику партію FPV-дронів на Вовчанський напрямок, щоб підсилити наших хлопців. Але нашим захисникам потрібно ще більше безпілотників! І дуже терміново! Наш збір продовжується», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами.

«Кожен ваш донат – це мінус ворожа «беха», ворожий танк, жива сила противника. Не зволікайте, долучайтеся! І таких пташок полетить дуже багато на голови окупантів!» - наголошують в «Українській команді».

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