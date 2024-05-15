Президентка Грузії долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила свою участь в Саміті миру, а також подякувала за підтримку та солідарність.

Про телефонну розмову із лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі президент Зеленський повідомив у мережі Х.

"Провів телефонну розмову з пані Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру", — ідеться у меседжі Зеленського.

Він додав, що "лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону".

Саломе Зурабішвілі також подякувала Володимиру Зеленському за солідарність та непохитну підтримку грузинського народу. І наоголосила, що спільне майбутнє Грузії та України в Європі.