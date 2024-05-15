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Президентка Грузії долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Саломе Зурабішвілі подякувала за непохитну підтримку грузинського народу.

Президентка Грузії долучиться до Саміту миру у Швейцарії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила свою участь в Саміті миру, а також подякувала за підтримку та солідарність.

Про телефонну розмову із лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі президент Зеленський повідомив у мережі Х.

"Провів телефонну розмову з пані Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру", — ідеться у меседжі Зеленського.

Він додав, що "лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону".

Саломе Зурабішвілі також подякувала Володимиру Зеленському за солідарність та непохитну підтримку грузинського народу. І наоголосила, що спільне майбутнє Грузії та України в Європі.

  • На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
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