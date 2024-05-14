Міжнародна група з безпекових питань пропонує встановити часові межі вступу України до НАТО – до липня 2028

Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України (Єрмака-Фог Расмуссена) оприлюднила звіт із обґрунтуванням необхідності майбутнього членства держави в НАТО.

Київ закликає НАТО надати йому запрошення розпочати переговори про вступ уже на саміті в Вашингтоні, що відбудеться у липні. Також група пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Альянсу – не пізніше липня 2028, хоч і за виконання конкретних умов.

Щоб шлях України до Альянсу був швидким і надійним, звіт рекомендує, зокрема, зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачають Україні, та всіх застережень щодо способів її використання проти військових цілей у Росії.

Також є рекомендація зобов'язати всіх членів НАТО витрачати еквівалент 0,25% ВВП на військову допомогу Україні та встановити чіткі орієнтири реформ і управління для України, які відповідали б процесу вступу до Євросоюзу.

Стосовно самої Росії, в звіті не бачать можливостей заміни авторитарної влади в найближчому майбутньому, тому пропонують створити сильну позицію стримування.

Там додали, що наразі Росія окупувала близько 20% України, а Крим дає їй критичну базу для підтримки армії. Тому треба посилити обороноздатність і на рівні союзників вжити узгоджених заходів, щоб позбавити Росію можливості діяти в критично важливих областях. Ці заходи не передбачають дії сухопутних військ НАТО в Україні безпосереднього залучення російських сил, "хоча ніщо не варто відкидати".

Документ підписали співголови групи голова Офісу президента Андрій Єрмак, екс прем'єр Данії та колишній генсек НАТО Андерс Фог, Расмуссен та члени групи – колишні президенти, прем'єри та інші високопосадовці низки країн-союзниць.

Фото: сайт президента Підписанти звіту про євроатлантичне майбутнє України

Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України започаткована в січні 2024-го за дорученням українського президента. Її метою є напрацювання системного бачення інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір.