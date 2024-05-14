Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?

«І відважно скажу (в оригіналі «с дерзновением»): дай Боже, щоб кінець віку й означав кінець вашого перебування у владі. У вас є все, щоб довго й успішно звершувати це велике служіння Батьківщині».

Такими словами минулого тижня патріарх Кирило привітав чергову інавгурацію російського диктатора Путіна.

Здавалось би: нічого нового. Адже саме Кирило відіграв значну роль у становленні Путіна таким, яким ми знаємо його сьогодні — скаженим людожером, що пропагує ідеї «русского міра» і «триєдиної Русі». Бо станом на 1999 рік — час приходу до влади — у його голові таких конструкцій не було. З'явилися вони там лише наприкінці нульових — під безпосереднім впливом Кирила. Відповідно, він не просто ідейний натхненник, а й повноцінний співучасник злочинів Російської держави. За що рано чи пізно має відповідати — знову ж таки, абсолютно на рівних з Путіним — у Гаазі (якщо обидва доживуть).

Фото: EPA/UPG Володимир Путін і патріарх Кирило під час молебну після церемонії інавгурації в Кремлі, 7 травня 2024 р.

Важливо, що донедавна ідеї «русского міра» ніде не були чітко зафіксовані. Що дозволяло багатьом західним дослідникам інтерпретувати їх як одну з численних «ідейних течій» у церкві. Мовляв, формально немає до чого причепитися. Однак усе змінилося 27 березня, після публікації «Наказа 25-го Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира».

У тексті наказу — два головні акценти: перейменування СВО на «священну війну» і заява про те, що вся (!) територія України має увійти у сферу впливу Росії.

Людина світська може спитати: що за маячня?

Який такий «собор» ?

Що воно таке?

Хто його скликає та що він і кому «наказує»?

Що насправді це означає і які наслідки може мати для нас, українців?

Ну і найголовніше: що таке «русскій мір» і як нам його знищити?

Щодо останнього, на тему написано безліч наукових і публіцистичних досліджень. Звичайно, цей журналістський текст на таке не претендує. Його мета — простою мовою пояснити, про що йдеться і як ідеологія перетворюється на зброю в руках ворога.

Під час підготовки тексту використано матеріали круглого столу «Богословські аспекти доктрини "русского міра"», що відбувся в Київській православній богословській академії наприкінці квітня.