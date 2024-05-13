Кулеба із прем’єром Сербії обговорили розширення двосторонньої торгівлі

Україна і Сербія проведуть перше із 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.
Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Я зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем та висловив вдячність Сербії за гуманітарну допомогу Україні. Ми обговорювали шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня", – йдеться у повідомленні міністра.
Він додав, що під час зустрічі домовились про проведення першого за 10 років засідання міжурядової комісії. "У цьому контексті ми домовилися провести перше з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", – написав Кулеба.
I met with Serbia's Prime Minister @Milos_Vucevic and expressed gratitude for Serbia's humanitarian assistance to Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024
We discussed ways to expand bilateral trade and return it to pre-war levels.
In this context, we agreed to hold the first meeting of the Intergovernmental… pic.twitter.com/OHhL2r7KHV
- У лютому цього року Володимир Зеленський зустрічався із президентом Сербії Александаром Вучичем, який вважається одним із найбільш пропутінських лідерів країн Європи.
- Перед тим президент Сербії дав інтерв’ю російському пропагандисту, назвав росіян "дружнім народом" і пообіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції.
- А вже у травні цього року до Сербії приїхав лідер Китаю Сі Цзінпін, який мав обговорити із Вучичем мультимільярдні інвестиції у балканську країну та нові торговельні угоди.