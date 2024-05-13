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Кулеба із прем’єром Сербії обговорили розширення двосторонньої торгівлі

Україна і Сербія проведуть перше за 10 років засідання Міжурядової комісії співробітництва. 

Кулеба із прем’єром Сербії обговорили розширення двосторонньої торгівлі
Зустріч української і сербської делегацій
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Україна і Сербія проведуть перше із 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Я зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем та висловив вдячність Сербії за гуманітарну допомогу Україні. Ми обговорювали шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня", – йдеться у повідомленні міністра. 

Він додав, що під час зустрічі домовились про проведення першого за 10 років засідання міжурядової комісії. "У цьому контексті ми домовилися провести перше з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", – написав Кулеба. 

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