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Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Під час перемовин сторони обговорили текст проєкту угоди.

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
раунд переговорів Україна-Бельгія щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Фото: Офіс президента України

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та у продовження його нещодавньої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква. 

Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету Прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс. 

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", – наголосив Ігор Жовква.

Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень та домовилися про наступний раунд переговорів. 

В Офісі Президента зазначають, що досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.

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