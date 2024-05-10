ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, підозрюваному у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024.

Як повідомлялося, 2 травня “Слуга народу” нардеп Андрій Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні З'ясусвалося, що в 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.