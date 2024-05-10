ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, підозрюваному у незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"Слідчий суддя підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024.
Як повідомлялося, 2 травня “Слуга народу” нардеп Андрій Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні З'ясусвалося, що в 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.
Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
- У вересні 2022 року Рух Чесно повідомив, що нардеп Клочко заборгував комунальному підприємству кошти і не хоче їх сплачувати.
- У січні 2022 року команда Bihus.Info випустила розслідування про те, що нардеп-мільйонер Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла. У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 – 236 тисяч.
- У вересні 2021 року стало відомо, що 70-річна матір депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. Клочко заявив, що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра.
- Наприкінці грудня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата Клочка за статтею про незаконне збагачення.
- Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами.