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Зеленський вважає, що Грузія і Білорусь повинні вступити у Євросоюз

За словами президента, цю позицію поділяють і представники Європейського парламенту. 

Зеленський вважає, що Грузія і Білорусь повинні вступити у Євросоюз
Президент прибуває у ВРУ
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку,  розширення ЄС має вийти за перелік держав, які вже мають статус кандидата на вступ до ЄС. Тому туди слід включити Грузію і Білорусь.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві, пише Європейська правда. 

"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", – заявив глава держави, уперше озвучивши позицію України щодо майбутнього вступу Білорусі до ЄС.

Проте Зеленський оминув увагою Туреччину, яка формально має статус кандидата, але переговори припинилися. 

Президент наголосив, що цю позицію поділяють і представники Європейського парламенту.

"Все це – вже відображена позиціями Європарламенту, і дійсно важливо все це реалізувати", – сказав він. 

Крім того, Зеленський нагадав, що Україна виконала всі умови для того, щоб у червні розпочати перемовини щодо вступу України в ЄС. 

"Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони  теж реалізували свій кандидатський статус", – пояснив Зеленський.

Як відомо, з території Білорусі в Україну на початку повномасштабного вторгнення заходили російські війська. Мінськ дав дозвіл на перебування російських військових на білоруській території. 

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