Зеленський призначив Залужного послом у Сполученому Королівстві

У березні глава держави погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

“Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії”, – йдеться в указі № 316/2024 від 9 травня.

Попереднім указом Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров’я з правом носіння військової форми одягу.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Тривалий час Україна не мала свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.