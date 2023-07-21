Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Такодж його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO). Про це йдеться у президентському указі.

"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в документі.

Нещодавно Пристайко розкритикував президента Зеленського за його зауваження про подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу. Посол сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу були "нездоровим сарказмом".

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".



"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



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Пристайко став послом після посади міністра закордонних справ та віцепрем'єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції.

Був главою Місії України при НАТО. З травня по серпень 2019 був заступником глави ОПУ. 29 серпня 2019 – міністрзакордонних справ України в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 звільнений з посади міністра і призначений віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля. 4 червня 2020 року звільнений із цієї посади через призначення послом України у Британії.

З 20 липня 2020 року – посол України у Британії.

З 30 грудня 2020 — Представник України при Міжнародній морській організації (IMO).