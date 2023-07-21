Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
Такодж його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO). Про це йдеться у президентському указі.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в документі.
Нещодавно Пристайко розкритикував президента Зеленського за його зауваження про подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу. Посол сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу були "нездоровим сарказмом".
Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".— Sky News (@SkyNews) July 13, 2023
"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3
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Пристайко став послом після посади міністра закордонних справ та віцепрем'єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції.
Був главою Місії України при НАТО. З травня по серпень 2019 був заступником глави ОПУ. 29 серпня 2019 – міністрзакордонних справ України в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 звільнений з посади міністра і призначений віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля. 4 червня 2020 року звільнений із цієї посади через призначення послом України у Британії.
З 20 липня 2020 року – посол України у Британії.
З 30 грудня 2020 — Представник України при Міжнародній морській організації (IMO).