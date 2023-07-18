З Росією чи без неї експорт зерна з України має продовжуватися, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 закликав Туреччину, США, Європу та ООН тиснути на Путіна через зрив зернової угоди. Експрезидент вважає, що Росія використовує глобальну продовольчу кризу як інструмент шантажу і терору, тому відповідь цивілізованого світу має бути жорсткою і сильною.

«Путін – злочинець і терорист. Путін робить зброю з усього, що, як він думає, є в його розпорядженні. Росія зробила зброєю постачання енергоносіїв, Росія застосувала зерно як зброю проти людства. Він атакував сотні мільйонів людей в Африці, на Близькому Сході, в Азії, піднявши ціни на продовольство для цього регіону. Росія не дбає про глобальну продовольчу безпеку. І за допомогою шантажу у світі Путін хоче отримати пом’якшення санкційної політики проти російського експорту».

Відповіддю на це може бути тільки мова сили.

«І ООН, і Туреччина, беручи до уваги українську ініціативу, заявили: з Росією чи без неї експорт зерна з України має продовжуватися, це стабілізує глобальну продовольчу безпеку. Я абсолютно впевнений – Путін думає, що під час контакту з президентом Ердоганом у серпні він отримає щось дуже важливе для себе, шантажуючи світ. Цього не повинно статися. Я закликаю Туреччину, Організацію Об’єднаних Націй, США та Європу чинити тиск на Росію і забезпечити функціонування зернової угоди», – сказав Петро Порошенко.

«Це життєво важливо не лише для України, адже зараз вже є новий врожай, і зерно є ключовою складовою українського експорту. Але це ще й ключовий елемент глобальної продовольчої безпеки. Ми повинні працювати разом. Ми повинні бути єдиними», – наголосив ексрезидент.