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Завдяки автономним сонячним електростанціям, київським лікарням забезпечать безперебійне енергопостачання - Кличко

Фінансування проєкту вартістю 500  тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.

Завдяки автономним сонячним електростанціям, київським лікарням забезпечать безперебійне енергопостачання - Кличко
Фото: kyiv.klichko.org

Ряд київських медзакладів будуть забезпечені безперебійним енергопостачанням завдяки встановленню автономних сонячних електростанцій. Про спільний проєкт київської влади та Німецького товариства міжнародного співробітництва розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли Росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва. Де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проєкт із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі 3 медзакладам - одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, фінансування проєкту вартістю 500  тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.

"Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів. Та зменшити обсяги викидів CO2", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

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