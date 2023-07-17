Суд залишив під вартою суддю Тандира, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП з нацгвардійцем

Печерський райсуд Києва на засіданні 17 липня подовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на столичному блокпосту.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відомо, що засідання суду почалося з клопотань самого Тандира. Той заявив що ДБР порушує принцип презумпції невинуватості. Підозрюваний звернувся до суду з проханням заборонити ДБР порушувати презумпцію невинуватості.

Окрім цього він просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

"Ми вважаємо це порушенням. Зверталися скрізь, проте, на жаль, жодної відповіді не отримали", –сказав адвокат Тандира Олег Юрченко.

Як пояснив прокурор Михайло Доманський, для проведення експертизи потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", – сказав він.

Суддя Олеся Батрин клопотання Тандира щодо презумпції невинуватості підтримала.

При цьому адвокати Тандира стверджують, що блокпост нібито був неправильно розташований та не мав необхідних вказівних знаків. Захист стверджує, що нацгвардійці нібито порушили правила та вийшли на дорогу раніше.

За рішенням суду, запобіжний захід судді Тандиру продовжили не на два місяці, а до 26 серпня 2023 року, оскільки 26 серпня завершується термін досудового розслідування справи про ДТП на блокпосту.

Нагадаємо, голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою – він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.