Поліцейські Харківщини затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох людей та спричиненні ДТП зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє у Телеграмі поліція Харківщини.

16 липня надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові. В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються.

Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею ККУ «вбивство». На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти.

"Знову трагедія в нашому місті! Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився люцифер! Руський дух, люцифер, скільки ще можливо" – написав у Facebook керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, що на Прикарпатті до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив військовослужбовця, учасника АТО.