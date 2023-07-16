Поліцейські Харківщини затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох людей та спричиненні ДТП зі смертельними наслідками.
Про це повідомляє у Телеграмі поліція Харківщини.
16 липня надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові. В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.
Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються.
Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею ККУ «вбивство». На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти.
"Знову трагедія в нашому місті! Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився люцифер! Руський дух, люцифер, скільки ще можливо" – написав у Facebook керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Нагадаємо, що на Прикарпатті до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив військовослужбовця, учасника АТО.