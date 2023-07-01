Суд переніс на 3 липня обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву

Львівський суд, який мав 1 липня обрати нардепу від "Євросолідарності" Сергію Алексєєву запобіжний захід, не зміг цього зробити.

У пресслужбі суду сказано, що підозрюваний у шахрайстві політик не з'явився на слухання.

В Офісі генпрокурора вчора повідомили, що клопотання підозрюваному вже вручено та направлено до Личаківського районного суду Львова для розгляду 1 липня. Через те, що нардеп не прийшов туди, слухання перенесли на 3 липня.

У ДБР заявили, що проситимуть суд обрати Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

Сергій Алєксєєв був обраний народним депутатом двічі. У 2019 році від партії "Європейська солідарність" (№20 у списку, член партії). Голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ. У 2014 був народним депутатом від БПП (№55) у списку. Був заступником голови Комітету з питань правової політики і правосуддя.

30 червня СБУ та ДБР заявили про викриття Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.

Кримінальне провадження щодо вимагання грошей в іноземця проти Алєксєєва було відкрито в квітні за заявою потерпілого.