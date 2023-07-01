Що чекає на суддів: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення реформи та подолання корупції в судах

Зокрема, мають посилити відповідальність за корупцію у сфері правосуддя - йдеться позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя".

Текст документа оприлюднили напередодні на сайті глави держави.

Реформа передбачатиме:

посилення кримінальної відповідальності за корупцію у сфері правосуддя - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;

посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;

проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;

удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати Верховного Суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

перевірки на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із суддів цього суду про підозру в отриманні хабара;

перегляд та корегування процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

проведення ефективного і прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду;

ухвалення справедливих та прозорих правил і процедури розгляду етичних порушень членами ВРП.

Відповідні зміни мають внести у законодавчу базу.

Верховній Раді рекомендували прискорити ухвалення законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 9261).

Також парламент має проголосувати за проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

Крім того, Кабмін спільно з Венеціанською комісією мають підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України.

Указ Зеленського також передбачає утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські правоохоронці досі не мають результатів аналізів тесту на вміст алкоголю у крові судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди у нетверезому стані. Це при тому, що біологічні зразки у судді відібрали ще 27 травня — понад місяць тому.

Тим часом нещодавно обрали новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Серед членів є екссуддя, що закрив понад 50 справ про нетверезе водіння.